Аксайский район, Ростовская область, , 07:59 — REGNUM В Аксайском районе Ростовской области в ночь на 11 сентября вспыхнул пожар на складе с семечками. Объявлена локализация на площади 1000 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании на улице Совхозной в посёлке Водопадный экстренные службы получили в 4:04 мск. По прибытии пожарных расчётов пламя распространилось на площади 900 кв. метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

К месту происшествия было направлено 55 человек и 16 единиц техники. В 6:17 мск объявлена локализация пожара на площади 1000 кв. метров.