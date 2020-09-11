Онгудайский район, Алтай, , 07:57 — REGNUM В Онгудайском районе Республики Алтай трое обвиняемых в совершении группового убийства 42-летнего местного жителя взяты под стражу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, судья удовлетворил ходатайство следователя.

Преступление произошло поздно вечером 6 сентября на территории животноводческой стоянки. По данным следствия, трое мужчин и женщина распивали спиртные напитки, когда к ним приехал владелец стоянки. Он присоединился к гулянке, но вскоре он поссорился с одним мужчин. В ходе конфликта последний ударил ножом потерпевшего и повалил его на пол.

«Решив, что мужчина умер, все продолжили распивать спиртные напитки, однако через некоторое время потерпевший пришел в себя. Тогда злоумышленник, действуя в группе лиц совместно с двумя другими присутствовавшими там же мужчинами, клинками ножей нанесли потерпевшему множественные удары в область груди, туловища и нижних конечностей», — отметили в следствии.

После чего сообщники положили тело потерпевшего в УАЗ и около суток разъезжали с ним по территории района. Позже его заметил один из знакомых и доставил в больницу. К этому времени мужчина всё ещё был жив. Однако к утру 8 сентября он скончался в больнице от обильной кровопотери.

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