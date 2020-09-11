Кемерово, , 07:41 — REGNUM В Прокопьевском районе Кемеровской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого три человека погибли и один получил травмы. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД РФ.

«ДТП произошло около 06:30 (время местное) на 72 км автодороги Белово — Коновалово — Прокопьевск — Терентьевское, — уточнили в ведомстве. — Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Мицубиси Лансер», двигаясь со стороны города Прокопьевска в сторону села Терентьевское, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибли трое мужчин, один получил травмы и госпитализирован в медучреждение».

В ГУ МВД РФ предупредили водителей, что в условиях непогоды — дождей и туманов — значительно снижается видимость на дорогах.