Иркутск, , 07:37 — REGNUM Наступивший в Приангарье сезон сбора грибов и ягод по-прежнему доставляет немало хлопот спасателям. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области, с 1 мая по 31 августа зарегистрировано 20 подобных происшествий с привлечением поисково-спасательных служб региона, в ходе которых 25 человек спасены, двое не найдены.

«Только с 1 сентября спасателями проведено восемь поисково-спасательных работ, в ходе которых пять человек спасены, трое до сих пор не найдены. Их поиски продолжаются. Во всех случаях потерявшиеся — сборщики дикоросов, которые выходили в лесной массив, где уже бывали неоднократно», — пояснил начальник поисково-спасательной службы ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Андрей Кармаданов.

По его словам, нередко спасатели выводят людей из леса дистанционно, находясь на связи по телефону с заблудившимися, и объясняя им, как действовать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 августа 2020 г., в Шелеховском районе был найден сборщик дикоросов, поиски которого велись с 1 августа. Мужчина 1945 года рождения в тот день рано утром ушел в лесополосу в районе железнодорожной станции «Глубокая» и больше не выходил на связь. Спасателями областной пожарно-спасательной службы было обследовано более 30 километров лесного массива. Он был найден в удовлетворительном состоянии в 7 километрах от населенного пункта Большая Глубокая и передан родственникам.

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