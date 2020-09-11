Южно-Сахалинск, , 07:37 — REGNUM Легковой автомобиль Toyota Allion сбил двух пожилых людей в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба УГИБДД по Сахалинской области.

Сообщается, что иномарка ехала по улице Ленина и сбила в районе дома №149 двух человек, переходивших дорогу по «зебре». В результате ДТП пешеходы получили травмы, одну из пострадавших — 71-летнюю женщину — направили в больницу. В настоящее время сотрудники дорожной полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября автомобиль Mitsubishi Lancer перевернулся в Кемеровской области. В результате аварии погибли три человека.