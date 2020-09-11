Иволгинский район, Бурятия, , 07:32 — REGNUM В Бурятии в ночь на 11 сентября молния ударила в колокольню православной церкви в селе Сотниково. Как сообщили ИА REGNUM на странице Богородице-Владимирского храма в социальной сети «ВКонтакте», это произошло во время грозы.

«Заряд попал в динамики, произошёл взрыв, в результате чего в храме отвалилась штукатурка, сгорела вся проводка, разрушена одна балка колокольни и оторвалась кровля», — говорится в сообщении.

При этом возгорания после удара не произошло. Тем не менее, как отмечается в группе, храму требуется материальная помощь в восстановлении.

Напомним, в июле в Хоринском районе Бурятии молния ударила в двух человек, работавших на крыше Анинского дацана. Один из них погиб на месте, у второго диагностирован ожог ноги.

Читайте также: Житель Бурятии погиб от удара молнии