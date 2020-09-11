Иркутск, , 07:30 — REGNUM В Иркутской области в течение 11−14 сентября вновь вероятно ухудшение погодных условий. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков, в эти дни в западных, центральных, южных и верхнеленских районах ожидаются сильные дожди, местами очень сильные дожди, продолжительные сильные дожди, в горных районах с мокрым снегом, усиление западного, северо-западного ветра до 15−18 м/с.

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При выпадении очень сильных осадков возможен резкий подъем уровня воды в реках. Температура воздуха при этом составит ночью +5,+10° С, местами до 0 °C, в западных и северных районах +2,+7ºМ, местами 0,-3° С, заморозки, днем +9,+14 С°, при облачной погоде +1,+6 С°, в северо-восточных районах +16,+21 С°.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода демонстрировала в Иркутской области в первых числах сентября 2020 г.

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