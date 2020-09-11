Чжухай, Китай, , 07:29 — REGNUM По меньшей мере три человека пострадали при мощном взрыве рядом с гостиницы в китайском городе Чжухай в провинции Гуандун, передает Центральное телевидение Китая.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Двое из них получили незначительные ранения, а еще один — ожоги. Причина взрыва устанавливается. Поиски пострадавших продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у отеля в Чжухае примерно в 09:00 по местному времени (04:00 мск) прогремел мощный взрыв.

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