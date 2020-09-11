Усть-Коксинский район, Алтай, , 07:23 — REGNUM В Республике Алтай произошёл очередной трагический случай с гибелью человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 9 сентября на реке Нижний Кураган в Усть-Коксинском районе перевернулся катамаран.

«Один из участников группы погиб, предположительно получив черепно-мозговую травму. Остальные участники группы не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметили в управлении.

Тело погибшего его товарищи вытащили из воды и подготовили к транспортировке. Им на помощь на лошадях прибыли два егеря Катунского биосферного заповедника. Кроме того, для вывоза тела к месту происшествия выехали двое жителей села Катанда и 7 лошадей.

Как отмечается, остальные участники группы в порядке.

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