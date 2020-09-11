Барнаул, , 07:17 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 11 сентября, отмечен рост больных внебольничной пневмонией (3633 пациента, +34 за последние сутки) и ОРВИ (3670 пациентов, +17 за последние сутки).

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Тяжелобольных 113 (минус восемь пациентов за последние сутки), на аппарате ИВЛ — 53 (плюс пять пациентов за последние сутки). Вновь не обошлось без четырёх новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет 382 человека.

Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 12 405 человек (+63 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 11 121 человек.

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