Улан-Удэ, , 07:16 — REGNUM С начала 2020 года в Бурятии зарегистрировано 72 пожара на автомобильном транспорте. В результате которых 5 человек были травмированы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

«Основной причиной произошедших пожаров является неисправность систем и механизмов транспортного средства», — добавили в ведомстве.

В последний раз машина горела утром 10 сентября в Улан-Удэ. Прибывшие на место пожарные увидели полыхающую «Газель». Возгорание было потушено в течении пяти минут. В результате никто не пострадал.

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