Улан-Удэ, 11 сентября 2020, 07:16 — REGNUM С начала 2020 года в Бурятии зарегистрировано 72 пожара на автомобильном транспорте. В результате которых 5 человек были травмированы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.
«Основной причиной произошедших пожаров является неисправность систем и механизмов транспортного средства», — добавили в ведомстве.
В последний раз машина горела утром 10 сентября в Улан-Удэ. Прибывшие на место пожарные увидели полыхающую «Газель». Возгорание было потушено в течении пяти минут. В результате никто не пострадал.
Читайте также: В Новосибирской области стали чаще гореть автомобили