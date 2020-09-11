Владивосток, , 07:54 — REGNUM В Приморском крае пресечена попытка продажи крупной нелегальной партии чёрной икры. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону.

«Житель Приморья приобрёл в Хабаровском крае икру рыб осетровых пород и планировал перепродать в дальневосточной столице. На сделку он приехал на такси, в багажнике которого находилось 72 пол-литровые пластиковые ёмкости с чёрной икрой общим весом 36 кг», — говорится в сообщении ведомства.

В результате совместных действий ПУ ФСБ и Росгвардии подозреваемый был задержан. Общая стоимость изъятых краснокнижных биоресурсов оценивается экспертами более чем в 2,2 млн рублей.

Подтвердить законность происхождения изъятой чёрной икры задержанный не смог. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ».

Подозреваемому в совершении преступления грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет и штрафа до одного миллиона рублей.