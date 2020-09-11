Мехико, , 07:06 — REGNUM Комитет по правам человека ООН осудил убийство мексиканского журналиста Хулио Вальдивия Родригеса в штате Веракрус в Мексике, сообщает пресс-служба комитета.

В своем заявлении комитет призывает мексиканские власти начать тщательное расследование обстоятельств гибели журналиста, а также наказать виновных в убийстве преступников. От следователей потребовали приложить все возможные усилия для выявления виновных. Также комитет потребовал выяснить, связано ли убийство Родригеса с его профессиональной деятельностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в мексиканском штате Веракрус обнаружили обезглавленное тело журналиста Хулио Вальдивия Родригеса. Его обнаружили на железнодорожных путях. В своих статьях Родригес занимался освещением криминальных происшествий.

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