Миасс, Челябинская область, , 06:53 — REGNUM В Миассе Челябинской области из местного пруда выловили бочку, в которой находился труп 79-летнего мужчины. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, он жил со своей племянницей и её мужем. Извлекли бочку 7 сентября. По словам родственников гражданина, он скончался своей смертью. Однако вызывать полицейских они побоялись, предпочтя закрыть его в бочку и сбросить в пруд.

Следственный комитет ведёт проверку по факту произошедшего. По её итогам примут соответствующее решение.