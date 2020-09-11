Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:42 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области кандидат в депутаты гордумы и её супруг подверглись нападению. Об этом пишут СМИ.

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Гражданка собирается стать депутатом по десятому избирательному округу. По данным изданий, пострадавшие выехали на место, где, по словам очевидцев, срывают агитационные материалы женщины. Они обнаружили группу лиц, которая это делает, и попытались зафиксировать их действия на видеокамеру. На них в итоге напали и попытались выбить камеру из рук.

На место инцидента прибыли полицейские, которые установили личность одного из нападавших. Пострадавшие зафиксировали побои у медиков. Отметим, выборы пройдут 13 сентября.