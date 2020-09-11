Елизово, Камчатский край, , 06:25 — REGNUM Пожар произошел в одноэтажном деревянном строении в селе Паратунка Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 11 сентября. На место происшествия выехали семеро спасателей на двух автоцистернах. К моменту прибытия пожарных здание уже было полностью охвачено огнем. Пожар был ликвидирован, в результате возгорания строение оказалось уничтожено полностью. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 сентября произошел пожар в девятиэтажном жилом доме в Москве. В результате пожара погибли три человека.