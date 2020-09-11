Кемерово, , 07:11 — REGNUM В Кемеровской области в результате аварии на автодороге в Прокопьевском районе три человека погибли и один получил травмы. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП со смертельным исходом произошло около 06:30 по местному времени на 72-м километре автодороги Белово — Коновалово — Прокопьевск — Терентьевское. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, который двигался из города Прокопьевска в направлении села Терентьевское, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

«В результате ДТП погибли трое мужчин, один получил травмы и госпитализирован в медучреждение», — говорится в сообщении правоохранителей.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины ДТП.