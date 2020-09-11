Сейлем, США, , 06:07 — REGNUM Не менее 500 тысяч человек были эвакуированы в американском штате Орегон в связи с угрозой природных пожаров, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что население региона составляет более 4,2 млн человек. Таким образом, эвакуация затронула свыше 10% жителей штата. Огнем в Орегоне охвачено по меньшей мере 362 тысяч га. В ходе пожаров в штате погибли три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября стало известно, что не менее шести человек погибли в результате природных пожаров на территории американских штатов Вашингтон, Калифорния и Орегон.

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