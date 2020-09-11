Токио, , 05:59 — REGNUM Пассажир самолета в аэропорту Нарита в Японии заявил о наличии взрывного устройства, сообщает агентство Kyodo.

По его данным, инцидент произошел утром 11 сентября. Один из пассажиров самолета компании Jetstar Japan заявил, что на борту находится взрывное устройство. В настоящее время полиция ведет расследование, других подробностей произошедшего пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября пилот пассажирского самолета в Японии принял решение совершить экстренную посадку из-за одного из пассажиров, отказывавшего надеть медицинскую маску. Отмечалось, что пассажир сначала отказался надевать маску, а затем начал угрожать пассажирам.

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