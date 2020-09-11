Амман, , 05:43 — REGNUM В результате мощного взрыва в окрестностях города Эз-Зарки в Иордании никто не пострадал, сообщает агентство Petra со ссылкой источник в иорданской армии.

Ранее телеканал Sky News Arabia распространил информацию о гибели двух человек и ранении трех в ходе инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, министр информации Иордании Амжад Адалия заявил, что предварительной версией взрыва на складе с боеприпасами в окрестностях Эз-Заркы является детонация снарядов из-за короткого замыкания.

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