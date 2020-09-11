Якутск, , 05:05 — REGNUM В Мегино-Кангаласском районе Якутии до сих пор не начался учебный год в школах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом сказала на совещании по эпидемиологической ситуации вице-премьер республики Ольга Балабкина. Она сделал замечание администрации Мегино-Кангаласского района, где из-за поздней подачи тепла дети так и не пошли в школу. Балабкина поручила начать учебный процесс, следуя рекомендациям Роспотребнадзора:

«Это яркий пример того, как из-за несогласованности действий дети не пошли в школу. Чем быстрее начнётся образовательный процесс, тем быстрее они адаптируются к новым правилам, которые останутся с нами надолго. Как можно скорее начинайте учебный процесс, иначе потом, когда наступит зима, начнутся актированные дни, будет сложнее привыкнуть», — цитирует вице-премьера Якутии пресс-служба правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, учителя будут обязаны разъяснить родителям учеников пробелы в знаниях, выявленные в ходе проведения Всероссийских проверочных работ. Об этом в ходе онлайн-трансляции «Образовательная среда» заявила начальник управления контроля за деятельностью органов госвласти субъектов РФ Рособрнадзора Евгения Елисеева.