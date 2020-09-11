Харбин, Китай, 11 сентября 2020, 04:44 — REGNUM Всплеск волн наводнений на реке Муданьцзян привел к прорыву дамбы в уезде Илань на северо-востоке Китая, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.
Инцидент произошел близ столицы провинции Хэйлунцзян города Харбина на северо-востоке Китая ранним утром по местному времени 11 сентября после нескольких дней непрекращающихся ливней.
Местные власти осуществили эвакуацию людей в пострадавших районах. Жители двух находящихся по соседству деревень были перемещены в безопасные места. Жертв и пострадавших удалось избежать. Протяженность прорванной дамбы составляет 80 метров.