Наньнин, Китай, , 04:34 — REGNUM Обрушение строящегося железнодорожного тоннеля оставило под завалами девятерых рабочих на юге Китая, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Обрушение произошло примерно в 18:00 по местному времени в уезде Лэйе Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Все произошло спонтанно, как отмечается, когда с верхней части тоннеля начали сыпаться камни.

В поисково-спасательной операции принимают участие полиция, пожарные, медицинские работники, а также спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обрушения железнодорожного тоннеля в провинции Фуцзянь на востоке Китая марте 2020 года погибли двое.

Читайте ранее в этом сюжете: Обрушение строящегося моста произошло в Китае, есть погибшие