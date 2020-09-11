Ульяновск, , 04:24 — REGNUM В Ульяновской области осуждён 28-летний мужчина, которого обвиняли в развращении детей через интернет. Пострадавшими по делу проходят 11 девочек, злоумышленник получил 8,5 лет лишения свободы, сообщает следственное управление СКР по региону.

Правоохранители установили, что с января по июнь 2019 года через социальные сети мужчина вёл переписку интимного характера с девочками в возрасте от 9 до 14 лет. Следователи доказали 11 эпизодов преступной деятельности осужденного, его жертвами стали 11 детей.

Фигурант уголовного дела арестован. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Обвинение было предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), ч. 3 ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий»). Ему назначено 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении одного из адвокатов, которого заподозрили в переписке на сексуальные темы с несовершеннолетними детьми.

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