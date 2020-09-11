Димитровград, Ульяновская область, , 04:04 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника администрации Димитровграда. Её подозревают в получении взятки, сообщает следственное управление СКР по региону.

Фигурантом уголовного дела стала начальница одного из управлений мэрии Димитровграда. Следствие полагает, что 10 сентября 2020 года подозреваемая получила от местного предпринимателя 300 тыс. рублей взятку «за незаконные действия при заключении договоров аренды земельных участков».

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом за незаконные действия в крупном размере»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области под уголовное преследование попал начальник одного из отделов регионального министерства природы и цикличной экономики. Его подозревают в получении взяток при выдаче бланков разрешений на добычу копытных животных.

Напомним, в августе 2020 года в Засвияжском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей заведующей одной из детских садов по обвинению во взяточничестве.

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