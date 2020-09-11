Амман, , 03:55 — REGNUM Короткое замыкание привело к мощному взрыву на складе с боеприпасами в окрестностях иорданского города Эз-Зарка, заявил министр информации Иордании Амжад Адалия, сообщает информационное агентство Petra.

Чиновник уточнил, что указанная версия носит предварительный характер. По его словам, снаряды, хранящиеся на объекте и принадлежащие иорданской армии, отслужили свой срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Sky News Arabia передал, что в результате мощного взрыва в окрестностях города Эз-Зарка в Иордании погибли два человека.

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