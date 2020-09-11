Амман, , 03:44 — REGNUM Мощный взрыв, который прогремел в окрестностях города Эз-Зарка в Иордании, унес жизни по меньшей мере двух человек, передает телеканал Sky News Arabia.

Еще три человека получили ранения. Также сообщается, что на месте инцидента, который произошел в нежилом районе, начался сильный пожар.

По информации телеканала, взрыв мог произойти из-за детонации снаряда, которую спровоцировала аномальная жара, установившаяся в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Al Arabiya распространил информацию о том, что в городе Эз-Зарка в центре Иордании прогремел мощный взрыв.

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