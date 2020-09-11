Москва, , 03:40 — REGNUM Три человека погибли при пожаре в жилом доме на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 11 сентября в одной из квартир жилого дома по улице Чертановской. Общая площадь пожара оценивалась в 20 квадратных метров. Возгорание было оперативно потушено, однако в результате пожара погибли три человека. Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября пожар произошел в жилом доме в Зеленограде. В результате пожара погибли три человека.

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