Владивосток, , 03:20 — REGNUM Следственные органы в Приморье возбудили уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора края Василия Усольцева (из команды губернатора Владимира Миклушевского) и руководителя коммерческой организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Фигурантов, в зависимости от роли каждого, подозревают в легализации крупной суммы, приобретённой преступным путём, в частности, незаконной предпринимательской деятельности с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года.

В результате Усольцев, по версии следствия, получал деньги, которыми распоряжался по своему усмотрению. В целях сокрытия своих преступных доходов, подозреваемый перевёл с помощью подконтрольных ему лиц более 143, 5 млн рублей в качестве процентного займа на счёт коммерческой компании. Тем самым «отмыл» незаконные денежные средства.

Глава компании, которая получила от Усольцева деньги, заключил более 50 договоров процентного займа и иных договоров в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению бывшим чиновников переданных миллионов рублей. Таким образом, второй фигурант легализовал денежные средства, приобретённые Василием Усольцевым преступным путём.

При этом в декабре 2018 года Усольцеву был вынесен обвинительный приговор по такой же статье. Тогда ему был назначен штраф в 6 млн 300 тыс. рублей и наложен запрет на занятие определённых должностей сроком на 2 года 10 месяцев. Соучастнику назначено наказание в виде штрафа 1 млн 100 тыс. рублей.

В коммерческой организации и дома у фигурантов проведены обыски, изъяты документы. 11 сентября суд решит вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

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