Чебоксары, , 03:09 — REGNUM В Чебоксарах установлены подозреваемые в краже раритетного мотоцикла, который владелец восстанавливал несколько лет. В совершении преступления подозреваются двое подростков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Мотоцикл «Урал» 1968 года чебоксарец восстанавливал шесть лет. Транспорт угнали в первую же ночь, как только владелец завершил реконструкцию и оставил его на ночь у дома.

В ходе следствия были установлены двое подозреваемых — 17-летний парень и его 13-летний друг. В полиции отмечают, что угонщики не смогли завести мотоцикл «и толкали его несколько километров». Затем они попытались избавиться от украденного транспорта, который впоследствии был обнаружен в гаражах в новоюжном районе.

Напомним, в Чувашии выясняют обстоятельства аварии с участием двух автомобилей, за рулем одного из которых находился 17-летний парень. ДТП произошло 13 августа 2020 года в Канаше, в результате ранения получили четыре человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Янтиковском районе Чувашии был вынесен приговор 17-летнему парню, которого обвинили в совершении аварии с один пострадавшим: не имея водительских прав, он взял машину своей матери, но не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате столкновения автомобиль разорвало на две части. Суд ограничил несовершеннолетнего ограничили в свободе.

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