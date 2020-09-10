Киев, , 22:39 — REGNUM В одном из торговых центров в Киеве произошла перестрелка, в результате которой был ранен мужчина, сообщает 10 сентября пресс-служба нацполиции Украины.

Флаг Египта Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Злоумышленники, открывшие огонь, успели скрыться до прибытия полицейских.

«Полиция устанавливает обстоятельства огнестрельного ранения мужчины в Оболонском районе столицы. Событие произошло в одном из торгово-развлекательных центров на проспекте Оболонском. В результате конфликта пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в больничное учреждение», — указано в сообщении нацполиции.

Уточняется, что в перестрелке пострадал 25-летний мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, после нацистского госпереворота 2014 года на Украине, по оценкам МВД этой страны, в нелегальный оборот попало от нескольких сот тысяч до 2,5 млн единиц огнестрельного оружия.

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