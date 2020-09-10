Санкт-Петербург, , 19:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за штормового ветра упали как минимум 107 деревьев, рухнули 32 слабо закреплённые конструкции и пострадали два человека. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По состоянию на 18 часов четверга, в Санкт-Петербурге спасатели совершили 140 выездов.

Помимо устранения последствий от падений деревьев, светофоров, дорожных знаков и заборов, сотрудники МЧС выезжали на ЧП с падением строительного манипулятора и козырька торговой палатки на людей. В результате два человека были госпитализированы. Также повреждено пять легковых автомобилей.

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«Уровень воды в реке Нева 133 см, в Финском заливе 74−100 см»,— уточнили в ведомстве. Это ниже уровня, при котором возникает угроза наводнения.

Напомним, по данным Гидрометцентра СЗФО, неблагоприятные погодные условия сохранятся и 11 сентября. Ночью и днем в пятницу ожидаются сильные порывы ветра до 24 м/с.

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