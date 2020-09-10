Чебоксары, , 18:35 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор бывшему первому заместителю министра физической культуры и спорта Чувашской Республики и учредителю ООО «Алза», ранее являвшемуся его руководителем. Им назначены реальные сроки, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Правоохранители установили, что с ноября 2014 года по август 2016 года на подпись бывшему замминистра спорта от строительной компании были представлены фиктивные документы о том, что ООО «Алза» в рамках исполнения государственного контракта поставило спортивный инвентарь и оборудование для биатлонного центра. Чего в действительности, согласно материалам уголовного дела, не было сделано.

Согласно материалам уголовного дела, подрядчик ввёл бывшего чиновника в заблуждение, убедив, что поставит их после фактической оплаты, мотивируя отсрочку временными финансовыми затруднениями. В результате, по данным силовиков, из бюджета было перечислено 46 млн рублей, при этом денежные средства не возвращены, а спортивный инвентарь и оборудование не поставлены.

Следствием также установлено, что в результате преступных действий учредителя строительной компании дом по проезду Соляное в Чебоксарах многоквартирный дом не построен. Пострадавшими проходят 84 дольщика и шесть юридических лиц, ущерб оценивается в 128,5 млн рублей. По данным правоохранителей, кредиторская задолженность погашалась за счёт передачи кредиторам (без оплаты) имущественных прав на 43 квартиры в строящемся доме в счет исполнения обязательств, не связанных с его строительством.

В ходе следствия допрошены более 140 потерпевших и свидетелей. Следственная работа проводилась во взаимодействия с республиканской прокуратурой, УФСБ по Чувашии и органов внутренних дел.

Калининский районный суд Чебоксар признал экс-чиновника виновным в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Учредитель стройкомпании осуждён за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Им назначено соответственно 5,5 лет и 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября 2019 года Арбитражный суд Чувашии признал ООО «Алза» банкротом, открыв конкурсное производство до 5 ноября 2020 года. В мае 2020 года Арбитражный суд Чувашии принял в производство заявление министерства физической культуры и спорта республики по делу о банкротстве стройкомпании «Алза»: размер искового заявления превышает 106 млн рублей.