Бейрут, , 17:41 — REGNUM По информации ливанского отделения «Красного креста», крупный пожар в порту Бейрута обошелся без жертв и пострадавших, 10 сентября сообщает агентство Reuters.

Возгорание в порту было локализовано несколькими пожарными командами и вертолетами. В порту загорелся склад, на котором хранились ГСМ и покрышки.

Пожар произошел через месяц после чудовищного взрыва в порту Бейрута и вызвал серьезное беспокойство жителей и официальных лиц. Прокуратура Ливана начала расследование происшествия.

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