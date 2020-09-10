Калуга, , 18:02 — REGNUM С начало 2020 года на территории Калужской области было зарегистрировано более 2 тыс. 700 преступлений, совершённых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Об этом 10 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, в Калуге было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием информационных технологий в отношении неустановленного лица. Злоумышленник причинил ущерб потерпевшему на сумму более 90 тыс. рублей Установлено, что 7 сентября на телефон 23-летнего калужанина позвонил некий мужчина и, представившись сотрудником банка, сообщил об оформлении на его имя потребительского кредита и необходимости проведения банковских операций. Потерпевший через мобильное приложение «Сбербанк-Онлайн» оформил кредит на сумму 100 тыс. рублей, снял данные деньги с банковской карты и перевёл через банкомат на различные номера телефонов, указанные злоумышленником, в общей сумме более 90 тыс. рублей.

В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные действия. Санкция части 2 статьи 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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