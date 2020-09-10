Бейрут, , 15:50 — REGNUM В сети появилось видео пожара на территории порта в столице Ливана Бейруте.

https://twitter.com/JournoSiddhant/status/1304009023612616704

По данным местных СМИ, пожар вспыхнул на складе шин для автомобилей и горюче-смазочных материалов, который находится на территории морского порта столицы Ливана.

Напомним, порт Бейрута был разрушен 4 августа взрывом 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились на складе, где также была размещена пиротехника. Предварительной причиной взрыва называлось нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

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