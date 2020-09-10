Джакарта, , 15:30 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в округе Пачитан в индонезийской провинции Восточная Ява, сообщает Detik.

Известно, что землетрясение произошло 10 сентября 2020 года в 15:27 по местному времени.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что эпицентр землетрясения находился в 63 км к юго-западу от округа Пачитана на глубине 31 км.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии напомнили местным жителям о возможности возникновения афтершоков.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 на территории Филиппин.

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