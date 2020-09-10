Сана, , 14:51 — REGNUM Йеменские повстанцы утверждают, что атаковали с воздуха столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Об этом заявил 10 сентября представитель движения повстанцев «Ансар Алла» Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала «Аль-Масира».

По словам Сариа, операция против «важной цели в Эр-Рияде» проведена с применением баллистической ракеты, четырех беспилотников типа «Самад» и трех других беспилотных аппаратов.

Ранее в этот день возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила о перехвате начинённого взрывчаткой беспилотника. Он был выпущен по южным районам королевства. Саудовские власти пока не подтвердили атаку со стороны Йемена.

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