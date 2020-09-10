Красноярск, , 14:41 — REGNUM В Красноярском крае полицейские направили в суд первое уголовное дело о загрязнении воздуха. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в краевом ГУ МВД.

Сотрудникам следственно-оперативной группы по экологическим преступлениям поступила информация о том, что в окрестностях Красноярска в воздухе зафиксировали превышение максимальных разовых предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.

В Емельяновском районе выявили предприятие, осуществляющее значительный выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Специалисты взяли пробы атмосферного воздуха. Экспертиза показала превышение максимальных разовых ПДК загрязняющих веществ почти в 20 раз: взвешенных веществ — в 1,9 раза, свинца — в 18.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). Нарушителю грозит наказание от штрафа (до 80 тысяч рублей) до ареста (на срок до трёх месяцев).

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