Бейрут, , 14:34 — REGNUM На территории порта столицы Ливана — города Бейрута, где в августе прогремел мощный двойной взрыв, вспыхнул новый сильный пожар, дым от которого виден на расстоянии трех километров. Об этом 10 сентября сообщает телеканал Al Arabiya.

По информации журналистов телеканала, пожар вспыхнул на складе шин для автомобилей и горюче-смазочных материалов, который находится на территории морского порта столицы Ливана.

Также указывается, что в район пожара едут автомобили противопожарных служб и скорой помощи, и что из порта в срочном порядке эвакуируются его рабочие. При этом причина возникшего пожара неизвестна.

https://twitter.com/AlArabiya_Eng/status/1304011907934949376

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября стало известно, что в Деснянском районе Киева на территории предприятия взорвалась цистерна с газом.