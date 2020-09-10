Нижнекамск, Татария, , 14:21 — REGNUM К 20-ти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима приговорил суд в Нижнекамске 40-летнего мужчину. Он признан виновным по п. «а», «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РТ.

В ходе расследования установлено, что с декабря 2018 года по март 2019 года злоумышленник совершал насилие над своей 16-летней дочерью. Обвиняемый злоупотреблял алкоголем, вел себя агрессивно и совершал насилие, когда жена и младший ребенок отсутствовали дома. Узнав о происходящем, женщина обратилась в полицию.

ИА REGNUM напоминает, ранее в Казани был вынесен приговор в отношении мужчины, который изнасиловал 13-летнюю девочку. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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