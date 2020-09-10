Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга из-за упавшего от шквалистого ветра дерева на проезжую часть дороги на три-четыре часа перекрыто дорожное движение по Нарвскому проспекту. Об этом 10 сентября сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 сентября в Санкт-Петербурге объявлено штормовое предупреждение. В течение дня ожидается шквалистый ветер с порывами до 24 м/с и ливневые дожди. Все коммунальные службы города перешли на особый режим работы и с самого утра устраняют последствия непогоды.

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Управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует участников дорожного движения о перекрытии движения по Нарвскому проспекту в городе Санкт-Петербурге на участке от Старопетергофского проспекта — до Бумажной улицы.

«На проезжую часть участка дороги упало дерево. Работы по устранению помехи займут ориентировочно около трех — четырех часов», — говорится в сообщении.

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