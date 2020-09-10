Красноярск, , 13:56 — REGNUM В Красноярске 38-летний мужчина, подозреваемый в повреждении автомобилей, помещён под домашний арест до 8 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Уточняется, что такая мера пресечения назначена мужчине по решению суда.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские задержали красноярца, подозреваемого в повреждении автомобилей, во время очередной попытки произвести выстрел. У мужчины изъяли пневматическое ружьё и патроны к нему. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

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