Усть-Илимск, Иркутская область, , 13:35 — REGNUM Невероятно жестокий поступок стал причиной заключения под стражу 23-летнего жителя Нижнеилимского района Иркутской области. Как сообщает региональное управление СУ СК РФ, вечером 7 сентября молодой человек умышленно нанес трёхлетнему сыну своей сожительницы удары в области спины, головы и живота. Травмы печени и желчного пузыря, полученные мальчиком, оказались смертельными. Он в тот же вечер скончался в реанимационном отделении больницы.

Только на следующий день правоохранителям удалось разыскать спустившегося в бега истязателя. Известно, что ранее он неоднократно был судим за преступления против собственности и половой свободы личности, за которые реально отбывал наказание в исправительной колонии.

Следователями СК России установлено, что в семье воспитывается полуторагодовалый ребенок. В настоящее время он изъят из семьи, органами опеки решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года иркутские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения чуть не забила до смерти своего годовалого внука. В процессе разбирательства выяснилось, что семья пострадавшего ребёнка на учете в ПДН и КДН не состоит, а в момент совершения истязаний бабушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приангарье нашли женщину, которая выбросила своего ребёнка на свалку