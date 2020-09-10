Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM Строительный манипулятор, который придавил рабочего на стройплощадке в Петербурге, мог упасть из-за сильного порыва ветра. Как известно, 10 сентября в Петербурге объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра достигают скорости 24 м/с. О причинах ЧП сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром в четверг у дома 58 по Кондратьевскому проспекту на площадке строительной компании «Л1» на человека упал манипулятор.

«При погрузке строительной бытовки на автомобильный манипулятор произошло опрокидывание манипулятора на бок. По словам очевидцев, был порыв ветра. Силами спасателей и работников строительный фирмы, с использованием гидравлики и экскаватора, произведено извлечение мужчины 1985 года рождения», — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент пострадавший передан врачам скорой помощи для дальнейшего осмотра.

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