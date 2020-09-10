Рязань, , 13:31 — REGNUM Ожоги роговицы глаз получили несколько учеников при дезинфекции класса в школе № 62 Рязани. В прокуратуре проверят инцидент, сообщили 10 сентября в пресс-службе ведомства.

Надзорное ведомство обратило внимание на сообщения, появившиеся в местных СМИ и социальных сетях. По данным портала «МедиаРязань», аппарат для обеззараживания воздуха проработал в одном из классов не менее трёх часов без перерыва. Ожоги роговицы получили девять учеников. В школе проводится проверка по линии нескольких ведомств, на место выезжали главный офтальмолог и главный детский педиатр.

«Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства об образовании и охране здоровья несовершеннолетних, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при получении детьми образования», — заявили в прокуратуре.

В управлении образования и молодёжной политики администрации Рязани пояснили, что бактерицидный рециркулятор включили из-за информации о контакте ученика девятого класса с носителем коронавируса.