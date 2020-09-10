Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM На строительной площадке в Санкт-Петербурге на мужчину упал грузовой манипулятор и придавил его. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

ЧП произошло около 11.30 часов на строительной площадке у дома №58 по Кондратьевскому проспекту. На месте работают спасательные подразделения. Как уточнили в ведомстве, мужчина в сознании, с ним работаю медики скорой помощи.

«При помощи домкратов пробуют приподнять манипулятор», — сообщили в ведомстве.