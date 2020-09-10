Уфа, , 13:41 — REGNUM Спасатели потребуют привлечь к ответственности мужчину, которого подозревают в ложном вызове экстренных служб в Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 9 сентября к спасателям позвонил мужчина и сообщил о том, что рядом с. Шемяк Уфимского района в водохранилище съехал его автомобиль, а сам он находится в салоне этого автотранспортного средства. Мужчина сообщил, что выйти из машины не может, а сама машина начала тонуть.

По тревоги были срочно подняты спасатели. Прибыв на место происшествия, они установили, что автомобиль стоит в реке лишь передними колесами, а водитель сидит за рулем, хотя мог беспрепятственно выйти из машины на берег.

Отмечается, что аналогичные случаи не являются редкими, поскольку зачастую водители вызывают спасателей, когда их машина завязла в грязи или снегу. При этом они надеются, что сотрудники спасательного ведомства помогут им вытащить автомобиль.

По словам начальника ГБУ Аварийно-спасательной службы Владимира Темашева, спасатели не занимаются эвакуацией автомобилей. Поэтому они планируют обратиться к стражам порядка с заявлением о привлечении к ответственности мужчины, которого подозревают в заведомо ложном вызове экстренных служб.

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