Санкт-Петербург, 10 сентября 2020, 13:24 — REGNUM Шквалистый ветер, порывы которого в прибрежной зоне Финского залива достигают 24 м/с, валит деревья, обрывает провода, сносит светофоры и срывает временные заборы в Санкт-Петербурге. Об этом 10 сентября очевидцы сообщают в социальных сетях.
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Так, в связи с обрывом электропроводов у дома №40/7 по улице Михайловской в городе Ломоносов сотрудники ГИБДД перекрыли движение. А на перекрестке Комендантского проспекта и улицы Шаврова упал светофор.
У перекрёстка улиц Маршала Захарова и Десантников ветер снес временный забор из профнастила и откинул его на пешеходов, стоящих на остановке, а также на движущиеся автомобили.
На дом №18 на Нарвском проспекте упало дерево и разбило несколько стекол офисного здания, а у дома №3 по улице Крыленко часть дерева упала на припаркованные автомобили.
Кроме того, из-за угрозы наводнения, с 12:00 часов дня 10 сентября полностью закрыты створы комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга.
Отметим, в связи сухудшением погодных условий специалисты дорожных предприятий Северной столицы перешли в режим полной готовности. Некоторые сады и скверы города закрыты для посещения.
Кроме того, компания «Россети Ленэнерго» с 09:00 часов также перешла в режим повышенной готовности. На территории Ленинградской области также ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 15−20 м/с, в прибрежных районах — до 23 м/с.
В целях обеспечения устойчивой и безопасной работы электросетевых объектов энергетики ввели дополнительные дежурства оперативно-ремонтного персонала: надежность электроснабжения будут обеспечивать 407 бригад общей численностью 1651 человек, оснащенные 560 единицами техники. Также специалисты «Россети Ленэнерго» проверили готовность спецтехники и подготовили 302 резервных источника питания мощностью 22,5 МВт.
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