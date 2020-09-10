Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Шквалистый ветер, порывы которого в прибрежной зоне Финского залива достигают 24 м/с, валит деревья, обрывает провода, сносит светофоры и срывает временные заборы в Санкт-Петербурге. Об этом 10 сентября очевидцы сообщают в социальных сетях.

Сильный ветер гнет деревья и валит из на авто.



Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Https://vk.com/spb_today

Читайте также: Петербуржцев предупредили о надвигающемся шторме

Так, в связи с обрывом электропроводов у дома №40/7 по улице Михайловской в городе Ломоносов сотрудники ГИБДД перекрыли движение. А на перекрестке Комендантского проспекта и улицы Шаврова упал светофор.

Непогода с сильным, шквалистым ветром в городе продержится до 11 сентября.



Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Https://vk.com/spb_today

У перекрёстка улиц Маршала Захарова и Десантников ветер снес временный забор из профнастила и откинул его на пешеходов, стоящих на остановке, а также на движущиеся автомобили.

На дом №18 на Нарвском проспекте упало дерево и разбило несколько стекол офисного здания, а у дома №3 по улице Крыленко часть дерева упала на припаркованные автомобили.

Сильный ветер гнет деревья и валит из на авто.



Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Https://vk.com/spb_today

Кроме того, из-за угрозы наводнения, с 12:00 часов дня 10 сентября полностью закрыты створы комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга.

Отметим, в связи сухудшением погодных условий специалисты дорожных предприятий Северной столицы перешли в режим полной готовности. Некоторые сады и скверы города закрыты для посещения.

Все коммунальные службы города перешли в режим повышенной готовности.



Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» https://vk.com/spb_today

Кроме того, компания «Россети Ленэнерго» с 09:00 часов также перешла в режим повышенной готовности. На территории Ленинградской области также ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 15−20 м/с, в прибрежных районах — до 23 м/с.

В целях обеспечения устойчивой и безопасной работы электросетевых объектов энергетики ввели дополнительные дежурства оперативно-ремонтного персонала: надежность электроснабжения будут обеспечивать 407 бригад общей численностью 1651 человек, оснащенные 560 единицами техники. Также специалисты «Россети Ленэнерго» проверили готовность спецтехники и подготовили 302 резервных источника питания мощностью 22,5 МВт.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге из-за шторма закрыли дамбу ради спасения от наводнения