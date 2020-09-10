Волгоград, , 13:10 — REGNUM 36-летний житель Московской области обвиняется в убийстве друга и покушении на убийство его девушки в Волгограде. Туристы проездом на южный курорт остановились в хостеле Волгограда, где и произошла трагедия, сообщили 10 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Компания из трёх человек отправилась на отдых в Краснодарский край. По пути они решили ознакомиться с достопримечательностями Волгограда и остановились в одном из хостелов. 8 сентября подследственный остался в номере, его друзья отправились на прогулку, а когда вернулись — он напал на пару с ножом. На теле мужчины эксперты насчитали не менее 15 проникающих колото-резанных ранений, он скончался на месте. Девушку удалось спасти благодаря экстренной госпитализации.

Следователи полагают, что в момент преступления злоумышленник находился под воздействием наркотических средств. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.